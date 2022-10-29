في مباراة الـ8 أهداف.. سام مرسي يسجل في تعادل مثير بين إبسويتش وتشارلتون

سجل سام مرسي المحترف لمصري ضمن صفوف إبسويتش تاون الإنجليزي هدفا في تعادل فريقه مع تشارلتون ضمن الـ17 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

سام مرسي النادي : إبسويتش تاون إبسويتش تاون

وتعادل إبسويتش مع تشارلتون بأربعة أهداف لكل فريق، في مباراة مجنونة بين الفريقين شهدت تسجيل 4 أهداف بعد الدقيقة 90.

واستمر التعادل بين الفريقين بهدفين لمثلهما حتى الدقيقة 90، لتشتعل المباراة بشكل كبير.

وسجل إبسويتش تاون الهدف الثالث في الدقيقة 91، ثم جاء الدور على سام مرسي ليسجل الهدف الرابع لفريقه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 93.

وظل الجميع أن المباراة انتهت بفوز إبسويتش المتقدم بنتيجة 4-2.

إلا أن تشارلتون كان له رأيا آخر، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 96، ثم تعادل بهدف قاتل في الدقيقة 99.

لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين ويصل إبسويتش إلى النقطة 37 في المركز الثاني بجدول الترتيب، ويرتفع رصيد تشارلتون إلى النقطة 23 في المركز التاسع.