المصري يسجل هدفه الأول في الدوري منذ بداية الموسم.. احتاج 252 دقيقة
السبت، 29 أكتوبر 2022 - 18:52
كتب : FilGoal
سجل المصري هدفه الأول في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم خلال مواجهة إنبي الجارية حاليا.
وتقدم المصري بالهدف الأول عن طريق مروان حمدي في الدقيقة الـ 72 ليكون هو أول أهداف المصري في الدوري هذا الموسم.
المصري احتاج 252 دقيقة لتسجيل هدفه الأول في الدوري هذا الموسم.
وأصبح هدف مروان هو الأول له بعد ثلاثة مباريات لم يسجل خلالهم، إذ سجل لآخر مرة بقميص سموحة في مرمى مصر للمقاصة في الجولة الـ 33 من الدوري الموسم الماضي.
الهدف هو الأول للمصري تحت قيادة إيهاب جلال في الولاية الفنية الثانية والأول في عهد مجلس الإدارة الجديد.
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