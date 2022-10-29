رسالة من كولر بعد الفوز بالسوبر المصري

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 18:37

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي رسالة بعد الفوز على الزمالك في السوبر المصري.

وحقق كولر لقبه الأول على حساب الزمالك بهدفين دون رد في استاد هزاع بن زايد في الإمارات.

وقال مارسيل كولر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي انستاجرام: "سعيد لأنني تمكنت من إيصال أفكاري و فلسفتي إلى الفريق في هذا الوقت القصير من خلال العمل الجاد المكثف".

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وأضاف "وأن اللاعبين يقومون بتطبيقها بشكل أفضل يوما بعد يوم".

وواصل "يجب علينا جميعا أن نواصل العمل معا حتى لا نفقد التركيز من أجل تحقيق المزيد من أهدافنا و طموحتنا".

وأتم "شكرا لكل من ساهم في هذا النجاح! مدرب ناديكم".

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية ضمن منافسات الجولة ‏الثالثة في بطولة الدوري الممتاز.‏

الأهلي الزمالك السوبر المصري
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