مفارقة تحدث للمرة الثالثة في القرن الحالي.. بايرن يضرب ماينز بسداسية

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 18:25

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

حقق بايرن ميونيخ فوزا كبيرا على ضيفه ماينز بستة أهداف مقابل هدفين، في الجولة 12 من الدوري الألماني.

ورفع بايرن رصيده إلى النقطة 25 في صدارة ترتيب الدوري الألماني بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد ماينز عند النقطة 18 في المركز الثامن.

سداسية بايرن سجلها كل من سيرجي جنابري وساديو ماني وجمال موسيالا وماتياس تيل وليون جروتسيكا وتشوبو موتينج.

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وتعد هذه هي المرة الثالثة خلال القرن الحالي أن ينهي بايرن مباراة فائزا بـ6 أهداف سجلها 6 لاعبين مختلفين.

تقدم بايرن في الدقيقة 5 عن طريق سيرجي جنابري، ثم أضاف جمال موسيالا الهدف الثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 28.

وسجل ساديو ماني هدف بايرن الثالث في الدقيقة 43 بعدما سدد ركلة جزاء تصدى لها الحارس وتابعها نجم منتخب السنغال في الشباك.

قبل أن يسجل ماينز هدفه الأول في الوقت بدل الضائع عن طريق سيلفان فيدمير بعدما سدد ركلة جزاء وارتدت له ليتابعها في المرمى

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لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في الشوط الثاني أضاف ليون جروتسيكا الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 58، ثم أضاف ماتياس تيل الهدف الخامس في الدقيقة 79.

وأحرز ماركوس إنجفارتسين هدف ماينز الثاني في الدقيقة 82.

قبل أن يختتم بايرن أهدافه الستة في الدقيقة 86 عن طريق تشوبو موتينج.

بايرن ميونيخ ماينز الدوري الألماني
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