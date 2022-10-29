منتخب مصر الأولمبي بالزي الأحمر وإسواتيني بالأزرق

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 18:09

كتب : أحمد الخولي

مصر - إسواتيني - الأولمبي

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الإياب بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب إسواتيني بالاستقرار على ارتداء منتخب مصر للزي الأحمر.

ويتكون زي منتخب مصر من قميص أحمر وشورت أبيض وجوارب سوداء.

على الناحية الأخرى يرتدي منتخب إسواتيني الزي الأزرق بالكامل.

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وحضر الاجتماع من جانب المنتخب الأوليمبي محمود حرب المدير الاداري للمنتخب الأوليمبي وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وعيد سليمان مسئول المهمات.

كما حضره جمال سالم مراقب المباراة ومحمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالإسكندرية ومسؤولو الأمن والسلامة والإسعاف.

وتنص اللوائح أنه فى حالة التعادل سلبيا مثلما جاءت نتيجة الذهاب سيتم الاحتكام مباشرة إلى ركلات الترجيح دون اللجوء لوقت إضافي.

وتقام مباراة الإياب غدا -الأحد- في الثامنة مساء ضمن منافسات تصفيات أمم إفريقيا تحت 23 عاما، وهي البطولة التي تقام في المغرب وتؤهل لأولمبياد باريس 2024.

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