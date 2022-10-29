مرموش يشارك في فوز كبير لفولفسبورج على بوخوم

حقق فولفسبورج فوزا كبيرا على بوخوم بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 12 من الدوري الألماني.

وسجل أهداف فولفسبورج في المباراة كل من فيليكس نميتشا وباكو وجوناس ويند.

الفوز رفع رصيد فولفسبورج للنقطة الـ 14 في المركز الـ 13 بينما توقف رصيد بوخوم عند النقطة الساعة في المركز الـ 17.

وشهدت المباراة مشاركة عمر مرموش مع فولفسبورج كبديل في الدقيقية الـ 67.

تقدم نميتشا بالهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 27 برأسية بعد مستغلا عرضية من ماكسميليان أرنولد.

وأضاف باكو الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبرأسية أخرى عاد نميتشا لتسجيل الهدف الثالث لفولفسبورج بعد عرضية أخرى من أرنولد في الدقيقة الـ 58.

وأنهى ويند رباعية فولفسبورج في الدقيقة الـ 80 بعد تمريرة بالرأس من باولو أوتافيو ليسدد ويند الكرة في الشباك.

ووصل مرموش للمشاركة الـ 14 مع فولفسبروج منذ بداية الدوري وخلالهم سجل ثلاثة أهداف.

وسيحل فولفسبورج ضيفا في مباراته المقبلة على ماينز في الجولة الـ 13، كما سيحل بوخوم ضيفا على بروسيا دورتموند.