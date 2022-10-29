المحلة إلى صدارة الدوري مؤقتا بفوز قاتل على أسوان

حقق غزل المحلة الفوز على أسوان بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وفشل أسوان في تحقيق الفوز أو الحصول على أي نقطة للمباراة الثالثة على التوالي منذ بداية الموسم بدون تسجيل أي هدف.

وسجل هدف غزل المحلة الوحيد في المباراة أحمد الشيخ.

ووصل الشيخ إلى هدفه الثالث في الدوري من بداية الموسم ليعزز مركزه كهداف الدوري.

وتصدر غزل المحلة الدوري مؤقتا برصيد 7 نقاط من ثلاثة مباريات بينما استمر أسوان في المركز الـ 17 بدون نقاط.

وعادل غزل المحلة بدايته الأفضل في الدوري المصري الممتاز بتحقيق 7 نقاط من ثلاثة مباريات وهو نفس ما تحقق في الموسم الماضي.

المبادرة الهجومية الأولى كانت من نصيب أسوان في الدقيقة الـ 11 عندما حاول معاذ الحناوي التسجيل برأسية ولكن إيفونا المتواجد امام المرمى منع فريقه من تسجيل الهدف الأول.

واستمرت محاولات أسوان لتسجيل هدف التقدم ولكن عمرو شعبان حارس المحلة منع جميع الفرص.

وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة أسوان على مجريات المباراة ولكن دفاعات غزل المحلة استمرت في الحفاظ على النتيجة.

وفي الدقيقة الـ 90 سجل غزل المحلة هدفا قاتلا عن طريق أحمد الشيخ مستغلا عرضية مرت من الجميع وأكملها في الزاوية الضيقة للحارس عمرو حسام.

وسيلعب غزل المحلة مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري على ملعب الإسكندرية بينما سيحل أسوان ضيفا على فيوتشر.