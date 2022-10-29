التشكيل - جريندو ومروان يقودان هجوم المصري.. وثلاثي في دفاع إنبي

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 16:22

كتب : Filgoal Team

فريق المصري

أعلن كل من إيهاب جلال مدرب المصري وأحمد كشري مدرب إنبي تشكيل فريقيهما للمواجهة التي ستجمع بينهما في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وتقام المباراة على ملعب برج العرب.

وحصل كلا الفريقين على نقطة واحدة منذ بداية الموسم بعد تعادل وهزيمة.

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وشهد تشكيل المصري مشاركة جريندو للمرة الأولى كأساسي منذ بداية الموسم مع المصري.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: محود جاد.

الدفاع: كريم العراقي - محمد دبش - عماد الدين بو بكر - حسين السيد.

الوسط: فريد شوقي - إزي إميكا.

أمامهما: محمد عبد اللطيف جريندو - إلياس الجلاصي - عبد الرحيم دغموم.

الهجوم: مروان حمدي.

ويظهر أنتوني أكبوتو مهاجم الفريق الجديد على مقاعد البدلاء للمرة الأولى.

ويجلس على مقاعد البدلاء

الحارس: عصام ثروت.

دفاع: إسلام أبو سليمة - عمرو طارق.

الوسط: محمد عنتر - عمرو موسى - إسلام عطية - أحمد الشيخ.

الهجوم: أنتوني أكبوتو - عمرو مرعي.

ويلعب إنبي بثلاثي في خط الدفاع.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

حارس المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: أحمد كالوش – خالد رضا – محمد حامد

الوسط: علي فوزي - أحمد يوسف- مصطفى شكشك - محمد حمدي

الهجوم: إريك تراوري – رفيق كابو - مودي ناصر

إنبي المصري الدوري المصري
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