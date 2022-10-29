انتهى الصيام.. بنشرقي يفتتح أهدافه بقميص الجزيرة بثنائية في شباك الوصل

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 16:01

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي

افتتح المغربي أشرف بنشرقي أهدافه مع نادي الجزيرة الإماراتي بثنائية في شباك الوصل.

وسجل بنشرقي الهدفين الأول والثاني للجزيرة في شباك الوصل ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك الإماراتي.

وانطلق بنشرقي من الجهة اليسري وسدد بقوة ليسجل أول أهداف اللقاء عند الدقيقة 21 من مجهود فردي.

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وأضاف نجم الزمالك السابق الهدف الثاني عن الدقيقة 40 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

صاحب الـ 28 عاما انضم لصفوف الجزيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد نهاية عقده مع الزمالك.

وشارك بنشرقي مع الجزيرة خلال 7 مباريات سابقة لم يسجل أو يصنع أي أهداف قبل أن يسجل ثنائية في الجولة الثامنة.

ويحتل الجزيرة المركز الثالث برصيد 14 نقطة بفارق أقل نقطة وحيدة عن العين المتصدر الذي خاض مباراة أقل.

أشرف بنشرقي
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