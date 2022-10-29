غاب هالاند؟ لا مشكلة.. رائعة دي بروين تنقذ مانشستر سيتي من مخالب ليستر

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على حساب ليستر سيتي بهدف دون رد.

وقاد دي بروين مانشستر سيتي للفوز على ليستر ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وسجل كيفين دي بروين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 من ضربة حرة ثابتة نفذها بطريقة رائعة.

الفوز وضع مانشستر سيتي على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال الذي يستعد لمواجهة نوتنجهام فورست.

فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند 11 نقطة في المركز الـ17.

مانشستر سيتي عاد للتسجيل من ضربة حرة مباشرة في الدوري بعد غياب استمر لـ 650 يوما منذ هدف رحيم سترلينج في مرمى كريستال بالاس في يناير 2021.

أحداث المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة بضغط هجومي، وأهدر فرصة خطيرة عن طريق ألكاي جوندوجان الذي حول كرة رأسية خطيرة أنقذها حارس مرمى ليستر في الدقيقة العاشرة.

ورد ليستر سيتي عن طريق تسديدة خطيرة من هافي بارنز تصدى لها إيدرسون في الدقيقة 24.

وطالب لاعبو مانشتسر سيتي بالحصول على ركلة جزاء بعد التدخل على جريليش لكن حكم المباراة قرر استئناف اللعب.

ومع بداية الشوط الثاني سجل كيفين دي بروين الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة في الدقيقة 49.

وحرمت العارضة يوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي من تسجيل هدف التعادل من تسديدة قوية على الطائر.

وأهدر كليتشي إناتشو فرصة تسجيل هدف التعادل وسدد بقوة بجوار مرمى مانشستر سيتي.

وأضاع باتسون داكا فرصة جديدة للتعادل بعدما وجه ضربة رأسية خطيرة نحو مرمى إيدرسون.

ونجح مانشستر سيتي في الحفاظ على نتيجة التقدم بهدف حتى نهاية الوقت المتبقي ليحصل على 3 نقاط ثمينة.