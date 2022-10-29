انتهت الدوري المصري - أسوان (0)-(1) غزل المحلة.. فوز قاتل
السبت، 29 أكتوبر 2022 - 14:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أسوان وغزل المحلة في الجولة الثالثة من الدوري المصري.
المباراة تقام على استاد أسوان.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
نهاية المباراة
ق90. جووووووووول قاااتل لغزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ متابعا لعرضية من الزاوية الضيقة للحارس عمرو حسام.
بداية الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
ق41. محاولات من أسوان لإدراك الهدف الأول ولكن دفاعات غزل المحلة بالمرصاد.
ق11. رمية تماس نمفذ داخل منطقة الجزاء ومعاذ الحناوي يحولها برأسية نحو المرمى ولكن ماليك إيفونا مهاجم الفريق يخرجها بالخطأ قبل الدخول للشباك.
بداية المباراة
المباراة ستبدأ في تمام الساعة 3:00 مساء.
نرشح لكم
هداف الدوري: مررت بظروف صعبة.. وأحلم باللعب مع المنتخب بابافسيليو: أغلب الفريق أصيب بنزلة برد.. وأفكر في كيفية تطوير الأداء رغم البداية الجيدة رئيس أسوان: رغبة الطرفين كانت رحيل ربيع ياسين هيثم عرابي: كنت أتمنى ألا أرحل عن أسوان بهذه الطريقة بعد ربيع ياسين.. أسوان يعلن رحيل هيثم عرابي مرتضى: اجتماع طارئ لمجلس الإدارة.. ونوجه التهنئة لـ الأهلي بالسوبر أسوان يعلن رحيل ربيع ياسين عن تدريب الفريق وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد السوبر