انتهت الدوري المصري - أسوان (0)-(1) غزل المحلة.. فوز قاتل

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 14:48

كتب : FilGoal

الاتحاد - أسوان - الصورة من حساب الرابطة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أسوان وغزل المحلة في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

المباراة تقام على استاد أسوان.

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نهاية المباراة

ق90. جووووووووول قاااتل لغزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ متابعا لعرضية من الزاوية الضيقة للحارس عمرو حسام.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق41. محاولات من أسوان لإدراك الهدف الأول ولكن دفاعات غزل المحلة بالمرصاد.

ق11. رمية تماس نمفذ داخل منطقة الجزاء ومعاذ الحناوي يحولها برأسية نحو المرمى ولكن ماليك إيفونا مهاجم الفريق يخرجها بالخطأ قبل الدخول للشباك.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 3:00 مساء.

أسوان غزل المحلة الدوري المصري
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