تشكيل الدوري – خماسي في وسط أسوان أمام ثلاثي هجومي لـ غزل المحلة
السبت، 29 أكتوبر 2022 - 14:20
كتب : FilGoal
أعلن ربيع ياسين ونيكوديموس بابافاسيليو مدربي أسوان وغزل المحلة تشكيلي فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما.
ويستضيف أسوان منافسه غزل المحلة في ملعبه في افتتاح ثالث جولات الدوري المصري.
وجاء تشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: عمرو حسام
في الدفاع: أحمد دحروج- أحمد فتحي "كاستيلو"- محمد عطوة
في الوسط: محمد مصطفى "ميدو"- مصطفى عناني- محمد ناجي "جدو"- عماد فتحي- أحمد خالد
في الهجوم: ماليك إيفونا- أحمد بلحاج
فيما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:
في حراسة المرمى: عمرو شعبان
في الدفاع: محمد جابر- معاذ الحناوي- مصطفى العش- إيهاب سمير
في الوسط: صلاح عاطف "ريكو"- حميد ماو- أحمد النادري
في الهجوم: أحمد الشيخ- عبده يحيى- باولن فوافي
ويحتل أسوان المركز الـ17 وقبل الأخير بلا أي نقطة.
فيما يأتي المحلة خامسا بأربع نقاط.
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