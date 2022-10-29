مؤتمر أنشيلوتي: استمرار غياب بنزيمة وعودة ثلاثي الفريق لمواجهة جيرونا

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن كل من كريم بنزيمة ولوكا مودريتش وفيدي فالفيردي من المشاركة في المباراة المقبلة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة جيرونا غدا الأحد في الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن متحمسين لمباراة الغد نريد تحقيق الفوز وخوض مباراة جيدة".

وتابع "فالفيردي ومودريتش وسيبايوس وماريانو سيعودون لقائمة الفريق بينما لن يشارك بنزيمة".

واستمر "رودريجو حظى بليلة صعبة ولم يتدرب اليوم لكنه سيكون متاحا للمشاركة غدا".

وتحدث أنشيلوتي عن انتقاد كورتوا للفريق عب الخسارة من لايبزج قائلا: "لقد حللنا ما حدث ورأينا الأخطاء التي ارتكبناها وكانت معظمها بسبب الكرات الثابتة، نميل للتحلي بالقوة وسنفكر في هذه المباريات المتبقية قبل كأس العالم لأننا نريد الوصول إليه في حالة جيدة".

وأردف "فالفيردي واحد من أفضل لاعبي وسط الملعب في العالم بكل تأكيد هو شيء جديد لأنه لاعب يظهر جودته بهذا الشكل ييكون مفاجأة للجميع لأنه لاعب وسط كامل".

وعن كامافينجا قال المدرب الإيطالي: "هو يصنع الفارق أكثر في وجود المساحات أكثر من المباريات المغلقة، هذا ليس خطأه ولكنه نوع مختلف من كرة القدم وهو يقدم أداء أقل في عدم وجود المساحات وهذا بسبب تكوينه الجسدي".

وشدد "بنزيمة تدرب بالأمس ولم يكن مرتاحا ويجب أن نأخذ مشاعره في عين الاعتبار العيادة تشعر بالتفائل لحالته ولكنه غير جاهز بنسبة 100%".

وأضاف "لا نفكر في سوق الانتقالات الشتوية ولسنا مهتمين به هذا الفريق سيستمر حتى نهاية الموسم".

وواصل "لا اعتقد أن إقصاء برشلونة من دوري الأبطال سيؤثر عليهم وأعرف أنهم سيكونون المنافس على الفوز بالدوري حتى النهاية".

وأضاف "جيرونا يلعب بشكل جيد وفريق منظم حينما يملك الكرة ومن غير المنطقي أن أقول إننا يحب أن ندافع جيدا لأنهم يهاجمون بشكل جيد".

وأتم "اللاعبون يمتلكون الشغف ويجب أن نبقيهم مشاركين في المشروع لأنها ليست مجرد وظيفة بالنسبة لي أو لهم ولكننا نحب الحديث في كرة القدم بشكل مستمر".

ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.