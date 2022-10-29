بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز بالسوبر.. والفريق يخوض مرانه مباشرة

وصلت بعثة الأهلي إلى القاهرة ظهر اليوم السبت قادمة من الإمارات عقب الفوز بلقب السوبر المصري.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه أمس الجمعة عقب فوز على غريمه التقليدي الزمالك في ملعب هزاع بن زايد بهدفين دون رد.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خوض الفريق لمرانه بشكل طبيعي اليوم إذ انتقل الجميع من مطار القاهرة إلى ملعب مختار التتش مباشرة.

ويستعد الأهلي لملاقاة الداخلية الأربعاء المقبل في ثالث جولات الدوري المصري.

وتقام المباراة في ملعب السويس الجديد.

وستنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".