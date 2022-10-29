كلاتنبرج يحلل الجولة الثانية من الدوري: زكريا الوردي استحق الطرد.. وهدف غزل المحلة الملغي

نشرت لجنة الحكام المصرية مقطع فيديو لمارك كلاتنبرج رئيس اللجنة وهو يحلل أبرز القرارات التحكيمية التي حدثت في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وشهد الفيديو أيضا تسجيلا لما تم قوله بين حكام الفيديو وحكام الساحة خلال وقت اتخاذ تلك قراراتهم في تلك الحالات.

المصري × بيراميدز

تعرض وليد الكرتي لاعب بيراميدز للبطاقة الحمراء المباشرة عقب عرقلة إلياس الجلاسي الذي كان في طريقه للمرمى.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه الكرتي ولكن بعد استدعائه من قبل حكام الفيديو وجد ان المخالفة تستحق البطاقة الحمراء.

وقال كلاتنبرج: "منح الحكم ركلة حرة وبطاقة صفراء لإيقاف هجوم واعد بعد مسك المدافع لمنافسه عمدا".

وأضاف "قام حكم الفيديو بمراجعة الحالة لوجود منع فرصة محققة لإحراز هدف وقام بالتوصية بالمراجعة الميدانية للحكم ليوصي ببطاقة حمراء".

وتابع "قام الحكم بعد المراجعة بتغيير قراره الأصلي. اتفق مع حكم الفيديو في البطاقة الحمراء لأن المهاجم يركض نحو المرمى ولا يمكن لأي من المدافعين اللحاق به وهذه فرصة محققة وواضحة لإحراز هدف".

سيراميكا × الزمالك

طالب لاعبو سيراميكا كليوباترا بإشهار البطاقة الصفراء الثانية (الحمراء) في وجه زكريا الوردي لاعب الزمالك بعد التدخل على محمد متولي "كناريا" ولكن حكم المباراة اكتفى باحتساب المخالفة.

وقال كلاتنبرج: "البطاقة الصفراء التي حصل عليها لاعب الزمالك للتهور والتنافس المتأخر مع منافسه وبعد عدة دقائق ارتكب نفس اللاعب خطأ آخر بدون تلقي أي عقوبة انضباطية".

وتابع "توقعت أن هذا اللاعب سيتلقى البطاقة الصفراء الثانية على هذا الالتحام لأنه تم بسرعة وتهور واضح ضد قدم منافسه".

وواصل "لا يمكن لحكم الفيديو بموجب البروتوكول التدخل في البطاقة الصفراء الثانية لذلك لم يتمكن من استدعاء الحكم في هذه الحالة".

غزل المحلة × الإسماعيلي

ألغى حكم مباراة غزل المحلة والإسماعيلي هدفا سجله عبد الرحمن عاطف مهاجم المحلة وذلك بداعي ارتكاب خطأ ضد محمد فوزي حارس الدراويش.

وقال كلاتنبرج: "منح الحكم هدف بعد تنافس المهاجم وحارس مرمى على الكرة داخل منطقة الجزاء وقبل دخول الكرة إلى المرمى".

وتابع "قام حكم الفيديو بمراجعة الحالة وأوصى الحكم بالمراجعة وقام الحكم بمراجعة الحالة وتغيير قراره باحتساب الهدف إلى ركلة حرة للفريق المدافع".

وواصل "اتفق مع حكم الفيديو بالتوصية بالمراجعة الميدانية لأن التنافس من المهاجم ضد الحارس كان غير عادلا وحد من قدرته في إنقاذ الكرة من الدخول إلى المرمى".

فيوتشر × المقاولون العرب

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فيوتشر بعد تعرض لاعبه سعد سمير للجذب من القميص وذلك عقب العودة لتقنية الفيديو.

وقال كلاتنبرج: "سمح الحكم باستمرار اللعب بعد أن تنافس لاعبين على الكرة بعد أن لعبت داخل منطقة الجزاء".

وواصل "قام حكم الفيديو بمراجعة الحالة وأوصى الحكم بالمراجعة الميدانية لاحتمالية وجود ركلة جزاء ولذلك قام الحكم بتغيير قراره الأصلي بعد مراجعة الحالة".

وشدد "اتفق مع حكم الفيديو في احتساب ركلة الجزاء لأن قام بمسك وسحب قميص المهاجم بشكل واضح لمنعه من استلام الكرة وكان الإنذار صحيحا".

فاركو × حرس الحدود

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح حرس الحدود بعد عرقلة عمر بسام مهاجم الفريق لكنه تراجع عن قراره واحتسب مخالفة من خارج المنطقة بعد تدخل حكم الفيديو.

وأوضح كلاتنبرج "منح الحكم ركلة جزاء بعد تنافس لاعبين على الكرة، قام حكم الفيديو بمراجعة الحالة وأوصى الحكم بتغيير قراره لأن الخطأ حدث خارج منطقة الجزاء".

واختتم "قام الحكم بتغيير قراره الأصلي دون الرجوع لمنطقة المراجعة لأنه قرار ذو حقيقة مكانية. اتفق مع حكم الفيديو لأن المدافع قام بعرقلة منافسه خارج منطقة الجزاء لذلك يجب احتسابها ركلة حرة وليست ركلة جزاء".

الزمالك × سموحة

المباراة انتهت بفوز الزمالك بهدفين دون مقابل.

في الشوط الثاني سقط أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع أحمد حكم وطالب بالحصول على ركلة جزاء.

حكم الفيديو أخبر حكم الساحة نادر قمر الدولة باحتمالية وجود ركلة جزاء بسب احتكاك بين لاعب سموحة وزيزو.

وبعد مشاهدة اللقطة أخبر حكم الساحة حكم الفيديو أن يد اللاعب في وضعها الطبيعي والاحتكاك بسيط ولا وجود لركلة جزاء.

وقال كلاتنبرج: "لجنة الحكام توافق على قرار الحكم باستمرار اللعب لأن المهاجم سقط بحثا عن الحصول على ركلة جزاء بملامسة خفيفة على كتفه".

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