مدرب بايرن: لست عرافا لأعرف موعد عودة نوير.. وموقفه من كأس العالم

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 11:42

كتب : FilGoal

مانويل نوير - ألمانيا

قال يورجن ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ إنه لا يعرف موعد محدد لمانويل نوير حارس مرمى الفريق ومنتخب ألمانيا في ظل معاناته من إصابة في الكتف.

مانويل نوير

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وتحدث ناجلزمان في مؤتمر صحفي قائلا: "لا أعرف موعد عودته لأنني لست عرافا".

وشدد "أنا لا أفترض أنه لن يلعب كأس العالم، بل أفترض العكس، لكنني لست عرافا".

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وأكمل "إن كان مازال يعاني من ألم في غضون خمسة أسابيع، فهو لن يشارك".

وأعرب ناجلزمان عن أمنيته أن يتعافي نوير من إصابته في خلال أسبوع ليكون متواجدا في مواجهة هيرتا برلين السبت المقبل.

وأتم "نحن نود رؤيته يلعب في أقرب وقت ممكن، نحن نعمل بكل قوة ليتواجد معنا الأسبوع المقبل لكنني لا أعرف".

ويبدأ منتخب ألمانيا مبارياته في كأس العالم 2022 في الـ23 من شهر نوفمبر المقبل أمام اليابان ثم يلتقي إسبانيا في الت27 من الشهر ذاته.

ويختتم منتخب ألمانيا مبارياته في المجموعات بملاقاة كوستاريكا.

مانويل نوير كأس العالم بايرن ميونيخ ألمانيا
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