"ليلة خاصة جدا".. برونو سافيو يوجه رسالة لـ جمهور الأهلي

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 11:15

كتب : FilGoal

برونو سافيو يسجل هدفه مع الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري

وجه برونو سافيو لاعب النادي الأهلي رسالة إلى جماهير فريقه عقب الفوز بلقب السوبر.

وقاد سافيو الأهلي للفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل على استاد هزاع بن زايد.

وكتب سافيو عبر فيسبوك: "نحن الأبطال.. سعيد جدا للفوز بأول لقب بقميص الأهلي وتسجيلي هدفي الأول. ليلة خاصة جدا مبروك للجميع وشكرا جزيلا على المودة والدعم من جماهيرنا".

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وافتتح سافيو أهدافه مع الأهلي بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 39 في المباراة التي حسمها الأحمر بهدفين دون مقابل.

وانضم لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من بوليفار البوليفي.

وبات برونو سافيو ثالث لاعب محترف يسجل في تاريخ مباريات السوبر المصري.

وسجل من قبل الثنائي وليد أزارو وجونيور أجايي في مواجهات السوبر من قبل.

ونجح أزارو في التسجيل مع الأهلي في شباك المصري في سوبر 2017- 2018 والذي أقيم في الإمارات.

بينما سجل أجايي في فوز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في سوبر 2018-2019 والذي أقيم على ملعب برج العرب.

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