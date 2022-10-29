أسوان يخفض قيمة تذاكر مبارياته ويعلن خطوتين لدعم جماهيره لحضور المباريات

قرر نادي أسوان طبع 200 دعوة لجماهيره دعما لهم في حضور مباريات الفريق المقبلة كما طالب رابطة الأندية بتخفيض قيمة التذاكر لأقل قيمة ممكنة.

ونشر أسوان بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أوضح فيه بدء الاتصال مع رابطة الأندية وشركة "تذكرتي" والجهات الأمنية من أجل تسهيل حضور الجماهير.

وأشار إلى أنه تمت مخاطبة رابطة الأندية وهي الجهة المنوط بها تحديد أسعار تذاكر المباريات وذلك من أجل تخفيض قيمة التذاكر لأقل شيء ممكن.

وأعرب أسوان في بيانه عن ثقته في تلبية رابطة الأندية لطلبه لدعم حقوق جماهيره.

ولحين حدوث ذلك، قرر مجلس إدارة أسوان الحصول على موافقة شركة "تذكرتي" لطبع 200 دعوة على أن يتحمل النادي تكلفتها البالغة 40 جنيها لتنظيم دخول الجماهير.

وسيتم توزيع تلك الدعاوي على روابط المشجعين وجماهير النادي مع تواجدهم في مدرج واحد دون سواه ويحظر جلوسهم في المقصورة التي ستضم أعضاء الإدارة ومسؤولي النادي تحقيقا لمبدأ المساواة بين الجميع.

كما أشار أسوان إلى أنه يجري حاليا اتصالات مع رابطة الأندية والجهات الأمنية لإعداد كشوف معتمدة تضم رموز النادي لحضور المباريات المقبلة للفريق.

ويواجه أسوان منافسه غزل المحلة بملعبه في الجولة الثالثة من الدوري اليوم السبت.