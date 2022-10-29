مواعيد مباريات اليوم السبت 29-10-2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول وبرشلونة والدوري المصري

السبت، 29 أكتوبر 2022 - 10:42

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ومانشستر سيتي

يشهد اليوم السبت العديد من المباريات القوية والمثيرة على المستوى الأوروبي.

كما تنطلق مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري.

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الدوري الإنجليزي

وينطلق قطار الجولة 14 من الدوري الإنجليزي اليوم في تمام الواحدة والنصف ظهرا مانشستر سيتي ضد

ليستر سيتي.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" ويعلق عليها علي محمد علي.

ويلتقي برايتون بمنافسه تشيلسي في تمام الرابعة عصرا عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 3".

ويستضيف ليفربول نظيره ليدز يونايتد في تمام الساعة التاسعة إلا ربع عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

الدوري المصري

يلعب أسوان ضد غزل المحلة في تمام الساعة الثالثة عصرا ويذاع اللقاء عبر "أون تايم سبورت 2".

ويستضيف المصري منافسه إنبي في تمام الساعة الخامسة عصرا ويذاع اللقاء عبر "أون تايم سبورت".

الدوري الإسباني

يلعب فالنسيا ضد برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على قادش في تمام الساعة الرابعة عصرا "بي إن سبورتس 1".

الدوري الإيطالي

يستضيف إنتر ميلان منافسه سامبدوريا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء عبر قناة "أبو ظبي بريميوم 1".

ويحل يوفنتوس ضيفا على ليتشي في تمام الساعة السادسة عبر قناة "أبو ظبي بريميوم 1".

ويلعب نابولي ضد ساسولو في تمام الساعة الثالثة عصرا عبر قناة "أبو ظبي بريميوم 1".

الدوري الألماني

يستضيف فولفسبورج الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، منافسه بوخوم في تمام الساعة الثالثة والنصف. عصرا.

ويواجه بايرن ميونيخ منافسه ماينتس في الثالثة والنصف عصرا عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

كوبا ليبرتادوريس

يلعب فلامنجو ضد أتليتكو باراناينسي في تمام الساعة العاشرة مساء.

الدوري الإنجليزي الدوري الإسبااني محمد صلاح برشلونة
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