موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري والقنوات الناقلة
السبت، 29 أكتوبر 2022 - 10:30
كتب : FilGoal
يواجه الزمالك منافسه إنبي في الجولة الثالثة من الدوري المصري بعدما خسر لقب كأس السوبر أمام الأهلي.
وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه أمس الجمعة عقب فوز على غريمه التقليدي الزمالك في ملعب هزاع بن زايد بهدفين دون رد.
وكان الزمالك فاز في أول مباراتين له بالدوري على حساب كل من سموحة وسيراميكا كليوباترا بالنتيجة ذاتها بهدفين دون رد.
وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في ملعب بتروسبورت.
وستنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".
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