موعد مباراة الأهلي ضد الداخلية في الدوري والقنوات الناقلة

يواجه الأهلي منافسه الداخلية في الجولة الثالثة من الدوري المصري بعدما توج بلقب السوبر.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه أمس الجمعة عقب فوز على غريمه التقليدي الزمالك في ملعب هزاع بن زايد بهدفين دون رد.

ويستعد الأهلي الآن لملاقاة الداخلية بعدما فاز في أول جولتين على الإسماعيلي بهدف دون رد وبالنتيجة ذاتها على أسوان.

وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في ملعب السويس الجديد.

وستنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".