الشحات: شيكابالا شتمني وأنا أكثر شخص دافع عنه

روى حسين الشحات لاعب الأهلي واقعة تعرضه للسب من محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك على هامش مباراة كأس السوبر المصري بين الفريقين.

وقال الشحات في تصريحاته لقناة صدى البلد: "وجدته فجأة يشتمني، فنظرت إلى جواري لأرى لمن يوجه السباب فقال لي: أشتمك أنت. قلت له عدة مرات: أنا؟ فاستمر في السباب".

وأضاف "لم أقابله بعد هذه الواقعة. أنا أكثر شخص دافع عن شيكابالا وكنت أدافع عنه دائما إذا سبه شخص على صفحتي".

وأوضح "بالنسبة لي لا أخطئ أبدا في حق لاعب أو أتحدث عن مستواه إذا كان متراجعا لأننا جميعا زملاء".

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وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثانية عشر في تاريخه بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات.

سجل ثنائية الأهلي: برونو سافيو وكريم فؤاد.

وعزز الأهلي سجله في كأس السوبر المصري باللقب الثاني عشر له في تاريخه والأول بعدما خسر آخر نسختين.

فيما خسر الزمالك كأس السوبر للمرة السابعة منها 6 أمام الأهلي.

ويبتسم السوبر المصري للأهلي وهو على ملعب هزاع بن زايد، محققا اللقب الثالث من أصل 3 مباريات أقيمت على نفس الملعب بعد نسختي 2015 ضد الزمالك و2016 ضد المصري.

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الأهلي في رحلته بالسوبر في الإمارات خسر على ملعب محمد بن زايد مرتين وكلاهما بركلات الترجيح أمام الزمالك.

وحقق السويسري مارسيل كولر نفس إنجاز ريني فايلر بتحقيق أول لقب له مع الأهلي بكأس السوبر على حساب الزمالك.

ولم يستطع البرتغالي جوسفالدو فيريرا من تحقيق لقب السوبر أمام الأهلي بعد خسر من قبل لقب 2015 على نفس الملعب.