قائمة أسوان - حمدي زكي وإيفونا على رأس 20 لاعبا للقاء غزل المحلة

يقود الجابوني إيفونا ومحمد حمدي زكي قائمة أسوان في مواجهة غزل المحلة قبل لقاء الفريقين في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويستضيف أسوان نظيره غزل المحلة عصر غد السبت على ملعب ستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

واختار ربيع ياسين المدير الفني لـ أسوان 20 لاعبا قبل لقاء الجولة الثالثة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام - خالد وليد

الدفاع: علي فتحي- الحسيني سمير - ميدو مصطفى - إسلام صلاح - محمد عطوة - أحمد كاستلو - أحمد سيد "دحروج''

خط الوسط: مصطفى عبد الرسول- عبد العزيز موسى - محمد ناجي "جدو" - عماد فتحي - أحمد خالد - مصطفى عناني - باي كمارا

خط الهجوم: أحمد بالحاج - محمد حمدي زكي – ماليك إيفونا - ديلسون كاموني

وبدأ أسوان موسمه بالخسارة بنتيجة 1-0 أمام الاتحاد والأهلي في أول جولتين من المسابقة.