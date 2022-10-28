طاهر: أقدم 100% وأقصى ما لدي.. وهذه أول بطولة والموسم لا زال طويلا

شدد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي أن الفريق حقق لقب كأس السوبر المصري والذي أراد حصده منذ نهاية الموسم الماضي.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0.

وقال طاهر محمد طاهر عبر قناة الأهلي عقب اللقاء: "احتجنا الفوز بلقب كأس السوبر منذ نهاية الموسم الماضي، وركزنا على ذلك ودرسنا الخصم والمباراة بشكل جيد".

وأضاف "حققنا ما أردناه وخرجنا بهدف تقدم في الشوط الأول وحافظنا على الهدف في الشوط الثاني واستطعنا تسجيل هدف ثانٍ".

وواصل "ننفذ تعليمات مارسيل كولر، وكلنا نتدرب جيدا وفي أي مباراة أقدم 100% وأقصى ما لدي".

وأتم "هذه أول بطولة والموسم لا زال طويلا وهناك 3 ألقاب نعمل لحصدها ولتعويض ما خسرناه الموسم الماضي وأشكر جماهير الأهلي على دعمها".























































































































































وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثانية عشر في تاريخه بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات.

سجل ثنائية الأهلي: برونو سافيو وكريم فؤاد.

وعزز الأهلي سجله في كأس السوبر المصري باللقب الثاني عشر له في تاريخه والأول بعدما خسر آخر نسختين.

فيما خسر الزمالك كأس السوبر للمرة السابعة منها 6 أمام الأهلي.

ويبتسم السوبر المصري للأهلي وهو على ملعب هزاع بن زايد، محققا اللقب الثالث من أصل 3 مباريات أقيمت على نفس الملعب بعد نسختي 2015 ضد الزمالك و2016 ضد المصري.

الأهلي في رحلته بالسوبر في الإمارات خسر على ملعب محمد بن زايد مرتين وكلاهما بركلات الترجيح أمام الزمالك.

وحقق السويسري مارسيل كولر نفس إنجاز ريني فايلر بتحقيق أول لقب له مع الأهلي بكأس السوبر على حساب الزمالك.

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