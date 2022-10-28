مؤتمر كولر: يجب أن نتحسن أكثر.. وهذا ما أحب أن أراه من فريقي

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 23:45

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

قال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إن فريقه مازال عليه العمل ومواصلة التحسن وذلك على الرغم من التتويج بلقب السوبر المصري.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه اليوم الجمعة عقب فوز على غريمه التقليدي الزمالك في ملعب هزاع بن زايد بهدفين دون رد.

وتحدث كولر في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "يجب أن نتحسن أكثر من ذلك ومازال أمامنا الكثير من العمل".

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وواصل "الزمالك فريق كبير جدا والشوط الثاني ضغط علينا بقوة وارتكبنا بعض الأخطاء خاصة بعد 10 دقائق من الشوط الثاني وأجرينا الكثير من التمريرات الخاطئة".

وتابع "الكرة التي أعتمد عليها تحتاج الكثير من الركض وأصيب لاعبونا بالإرهاق وأجريت التبديلات لانتعاش الفريق".

وأردف "في الكرة حينما يكون الفريق وحدة واحدة ويساعد اللاعبون بعضهم البعض هذا يخلق منظومة متكاملة تصعب الأمور على المنافس وتجعله تحت ضغط لأن الكل يدافع والكل يهاجم".

وتابع "لا أريد التحدث عن لاعب بعينه لأنه لخوض مباراة أمام فريق كبير مثل الزمالك فكل لاعب يقدم أفضل ما لديه ولا يوجد لدينا نجم واحد في مباراة مثل هذه بل الفريق كله هو النجم".

وعن كريم فؤاد مسجل الهدف الثاني قال: "كريم فؤاد لاعب جيد لم يتدرب معي كثيرا لتواجده في المنتخب وبدأت التعرف عليه وأستغل سرعته وعقليته جيدة جدا ويحاول دائما تنفيذ ما أقوله له ولهذا أنا سعيد جدا لأجله ومازال أمامه الكثير ليقدمه".

أما عن الحضور الجماهيري اتم كولر تصريحاته قائلا: "لا يوجد أجمل من خوض مباراة أمام ذلك العدد من الجماهيري، وللأسف فترة كورونا أثرت على الملاعب وبعدها لا يحضر الجمهور بالسعة الكاملة في مصر ولكن هذا جيد، وأنا أخسر صوتي لإيصال المعلومات بسبب صوت الجماهير لكن لا توجد مشكلة".

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