رابطة الأندية تعلن حمدي فتحي أفضل لاعب في الجولة الثانية من الدوري
الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 23:02
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي، كأفضل لاعب في الجولة الثانية للدوري.
حمدي فتحي
النادي : الأهلي
وفاز الأهلي على أسوان بهدف دون رد سجله علي معلول من علامة الجزاء.
وشارك لاعب الوسط في المباراة كاملة، وحصد جائزة رجل المباراة.
وكشفت الرابطة عن تنافس حمدي فتحي مع كل من أحمد فتوح لاعب الزمالك ومصطفى قمر مهاجم طلائع الجيش على أفضل لاعب في الجولة.
وحصد لاعب وسط الأهلي نسبة 89.2% من التصويت على أفضل لاعب في الجولة.
بينما حصل فتوح على نسبة 10.3% من المصوتين، وخالد قمر على 0.4%.
وساهم حمدي فتحي منذ قليل في تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري.
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