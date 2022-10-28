حسام حسن: كنا تحت ضغط غير طبيعي.. السوبر أتى في وقته أمام الزمالك

أبدى حسام حسن مهاجم الأهلي سعادته بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد في مباراة كأس السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.

وقال حسن في تصريحاته لقناة الأهلي: "أشكر الله على الفوز الذي أتى في وقته على فريق كبير مثل الزمالك".

وأضاف "أهنئ اللاعبين الذين كانوا رجالا. لقد بذلنا الكثير من الجهد في الفترة الماضية وكنا تحت ضغط غير طبيعي".

وأوضح "خرجنا بدون بطولات في الموسم الماضي وبالتالي كان يجب أن نبدأ ببطولة".

وتابع "هذا هو الأهلي في الظروف الصعبة. اللاعبون كانوا في قمة تركيزهم".

وواصل حسن "يجب أن نقدم موسما كبيرا ونفوز بالبطولات كلها لإغلاق هذه الصفحة. لدينا مباراة في الدوري (امام الداخلية) ونريد الإنهاء بشكل جيد قبل التوقف".

واختتم "جمهور النادي الأهلي هو لاعبنا الأول ونهديه هذا الكأس الغالي".

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وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثانية عشر في تاريخه بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات.

سجل ثنائية الأهلي: برونو سافيو وكريم فؤاد.

وعزز الأهلي سجله في كأس السوبر المصري باللقب الثاني عشر له في تاريخه والأول بعدما خسر آخر نسختين.

فيما خسر الزمالك كأس السوبر للمرة السابعة منها 6 أمام الأهلي.

ويبتسم السوبر المصري للأهلي وهو على ملعب هزاع بن زايد، محققا اللقب الثالث من أصل 3 مباريات أقيمت على نفس الملعب بعد نسختي 2015 ضد الزمالك و2016 ضد المصري.

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الأهلي في رحلته بالسوبر في الإمارات خسر على ملعب محمد بن زايد مرتين وكلاهما بركلات الترجيح أمام الزمالك.

وحقق السويسري مارسيل كولر نفس إنجاز ريني فايلر بتحقيق أول لقب له مع الأهلي بكأس السوبر على حساب الزمالك.

ولم يستطع البرتغالي جوسفالدو فيريرا من تحقيق لقب السوبر أمام الأهلي بعد خسر من قبل لقب 2015 على نفس الملعب.