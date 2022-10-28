عبد القادر: أتمنى ألا يكون السوبر الأخير مع الأهلي.. ولو كنا نفكر في أنفسنا لما فزنا

أبدى أحمد عبد القادر لاعب الأهلي سعادته بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد في مباراة كأس السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد القادر في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "فزنا اليوم لأننا كنا أصحاب الروح الأعلى. كنا في قمة تركيزنا وأشكر اللاعبين على ذلك".

وأضاف "أتمنى ألا يكون هذا كأس السوبر الأخير لي مع الأهلي".

وأوضح "المدرب مارسيل كولر لم يقض معنا الكثير من الوقت ولكني أحاول فعل ما يجب أن أفعله في التدريبات لأثبت له نفسي وأتواجد في التشكيل".

واختتم عبد القادر "نحن نفكر كعائلة ومجموعة، لا يهم من يبدأ ومن لا يبدأ ولو كنا نفكر في ذلك لما فزنا بالبطولة".

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وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثانية عشر في تاريخه بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات.

سجل ثنائية الأهلي: برونو سافيو وكريم فؤاد.

وعزز الأهلي سجله في كأس السوبر المصري باللقب الثاني عشر له في تاريخه والأول بعدما خسر آخر نسختين.

فيما خسر الزمالك كأس السوبر للمرة السابعة منها 6 أمام الأهلي.

ويبتسم السوبر المصري للأهلي وهو على ملعب هزاع بن زايد، محققا اللقب الثالث من أصل 3 مباريات أقيمت على نفس الملعب بعد نسختي 2015 ضد الزمالك و2016 ضد المصري.

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الأهلي في رحلته بالسوبر في الإمارات خسر على ملعب محمد بن زايد مرتين وكلاهما بركلات الترجيح أمام الزمالك.

وحقق السويسري مارسيل كولر نفس إنجاز ريني فايلر بتحقيق أول لقب له مع الأهلي بكأس السوبر على حساب الزمالك.

ولم يستطع البرتغالي جوسفالدو فيريرا من تحقيق لقب السوبر أمام الأهلي بعد خسر من قبل لقب 2015 على نفس الملعب.