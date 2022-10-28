مؤتمر فيريرا: لا أحتسب هدف الأهلي الثاني.. وواجهنا أنفسنا لأننا بطل الدوري والكأس

أوضح جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أنه لا يحتسب هدف الأهلي الثاني في شباك فريقه وشدد أن فريقه قدم مباراة جيدة.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه اليوم الجمعة عقب فوز على غريمه التقليدي الزمالك في ملعب هزاع بن زايد بهدفين دون رد.

وتحدث فيريرا في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "مثلما توقعت كانت مباراة بها كثافة كبيرة وحماس من كلا الفريقين".

وواصل "لم نكن واضحين في طريقة لعبنا وارتكبنا بعض الأخطاء، وحصلنا على إنذار مبكر ولذا بين الشوطين غيرنا طريقة لعبنا ولكن أحيانا الأمور لا تسر بالطريقة المطلوبة".

وأكمل المدرب البرتغالي حديثه "بدأنا الشوط الثاني جيدا والأهلي كان يدافع ولا يهاجم حينها، ومع مرور الوقت وضعنا لاعبين أكثر في الهجوم وكان ينقصنا التوفيق، لم نكن واضحين مثل المباريات السابقة".

وأردف فيريرا "الهدف الثاني لا يحسب بالنسبة لنا كان الفريق كله في الأمام ولدينا لاعبين فقط في الخلف وهذا صعب، ما يُحسب بالنسبة لي الطريقة التي أدرنا بها المباراة في جزء كبير منها وكنا الأفضل خلالها".

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وعن بداية المباراة قال: "أول جزء من المباراة كنا متوازنين أكثر، ولكننا لم نستطع التعادل وهذا كان أمر غير عادل بالنسبة لنا".

أما عن هل مثلت إصابة أحمد فتوح وفرصة زيزو المهدرة بعد عرضية مصطفى شلبي نقاط تحول في المباراة أجاب فيريرا "إصابة أحمد فتوح أجبرتني على إجراء تغيير خططي في شكل الفريق".

وأكمل "هو لاعب مؤثر في الفريق ليس فقط دفاعيا بل وهجوميا كذلك، هو يجعل الناحية اليسرى قوية جدا، وأجبرنا على إجراء التبديل الاضطراري".

وأضاف "استقبلنا الهدف الأول فكنا نريد التغيير لزيادة القدرة الهجومية في الفريق وهذا حينما يحدث نرى عدم توازن لكنني أرى أننا كنا أفضل في الشوط الثاني، وتقدمنا للأمام وحصلنا على بعض الفرص".

واستدرك "لكن الأهلي بما أنه فريق قوي استغل المساحات لكن السيطرة على المباراة في الشوط الثاني كانت لصالحنا، في آخر جزء من المباراة كان لدينا مدافعين فقط في الخلف".

وواصل فيريرا "المباريات التي بها كثافة عالية أو النهائيات وليس مباراة دوري تلعب بطريقة أخرى، ولكنني سعيد بأداء لاعبي فريقي وأهنئهم على ذلك، قدموا مباراة جدية، وفي لحظة من اللحظات كان بإمكانيات عالية، وأشكر الجماهير التي حضرت اليوم كذلك".

وأردف "كأس السوبر هي مباراة تقام في بداية الموسم ويدخلها بطل الدوري وبطل الكأس، واليوم يعتبر كأننا واجهنا أنفسنا لأننا بطل الدوري وبطل الكأس".

وتابع "أمامنا مباراة بعد 3 أو 4 أيام والآن علينا العودة لطريق الفوز مجددا، هذه الهزيمة الأولى لنا بعد الهزيمة ضد طلائع الجيش منذ فترة، مباراة إيسترن كومباني لعبنا بالبدلاء، لكن هذا الفريق الأساسي آخر مرة خسروا فيها كان ضد طلائع الجيش في شهر أبريل الماضي".

وشدد "الآن نريد التفكير على نفس النهج لأن مباريات النهائيات لها أجواء وظروف مختلفة".

وأكمل "الأهلي فريق كبير ولكن الزمالك تفوق عليه في آخر عامين ونريد مواصلة المنافسة".

وأتم فيريرا تصريحاته قائلا: "تلك الهزيمة لن تؤثر علينا، لم نخسر شيئا، جعلتنا نرى أننا نستطيع أن نكون أفضل من الموسم الماضي، وكنا أبطال الدوري وسنحارب لنكون كذلك الموسم الحالي، أنا لم أحضر إلى مصر كي أخسر، اليوم مباراة لم تسر جيدا بالنسبة لنا والآن لنعود للعمل".