عبد المنعم: سننافس دائما بدعم الجماهير.. وهذا ردي على اتهامات الغرور

أبدى محمد عبد المنعم مدافع الأهلي سعادته بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد في مباراة كأس السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد المنعم في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "الحمد لله هذه مكافأة تعب زملائي. الفوز بالبطولة سيشكل فارقا بالنسبة لنا جميعا".

وأضاف "الكل كان في قمة تركيزه. هذه بداية مختلفة للموسم ونعد جماهير الأهلي أننا سننافس ونبذل كل جهدنا للفوز بالبطولات طالما أنهم يدعموننا".

وأوضح "أشكر جماهير الأهلي التي تدعمني دائما. قال البعض إني مغرور ومتكبر. أنا عكس ذلك تماما. هذا أسلوب لعبي وربما بالغت في بعض الأشياء ولكن هذه ثقة. لا أزال صغيرا وأتعلم وبإذن الله القادم سيكون أفضل".

واختتم "سنبذل كل جهودنا لإسعاد الأهلي وجماهيره دائما".

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثانية عشر في تاريخه بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات.

سجل ثنائية الأهلي: برونو سافيو وكريم فؤاد.

وعزز الأهلي سجله في كأس السوبر المصري باللقب الثاني عشر له في تاريخه والأول بعدما خسر آخر نسختين.

فيما خسر الزمالك كأس السوبر للمرة السابعة منها 6 أمام الأهلي.

ويبتسم السوبر المصري للأهلي وهو على ملعب هزاع بن زايد، محققا اللقب الثالث من أصل 3 مباريات أقيمت على نفس الملعب بعد نسختي 2015 ضد الزمالك و2016 ضد المصري.

الأهلي في رحلته بالسوبر في الإمارات خسر على ملعب محمد بن زايد مرتين وكلاهما بركلات الترجيح أمام الزمالك.

وحقق السويسري مارسيل كولر نفس إنجاز ريني فايلر بتحقيق أول لقب له مع الأهلي بكأس السوبر على حساب الزمالك.

ولم يستطع البرتغالي جوسفالدو فيريرا من تحقيق لقب السوبر أمام الأهلي بعد خسر من قبل لقب 2015 على نفس الملعب.