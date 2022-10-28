أرقام قياسية مختلفة عقب تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري
الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 22:30
كتب : FilGoal
توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثانية عشر في تاريخه معززا رقمه القياسي في التتويج باللقب
وإليكم أبرز الأرقام القياسية عقب سوبر 2021-22
طالع أبرز الأرقام من هنــــــــــــــــا.
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