أرقام قياسية مختلفة عقب تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 22:30

كتب : FilGoal

الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري

توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثانية عشر في تاريخه معززا رقمه القياسي في التتويج باللقب

وإليكم أبرز الأرقام القياسية عقب سوبر 2021-22

طالع أبرز الأرقام من هنــــــــــــــــا.

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