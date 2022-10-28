أرقام قياسية مختلفة عقب تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري

توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثانية عشر في تاريخه معززا رقمه القياسي في التتويج باللقب

وإليكم أبرز الأرقام القياسية عقب سوبر 2021-22

طالع أبرز الأرقام من هنــــــــــــــــا.