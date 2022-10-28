الشحات: كل المباريات كؤوس.. والنتيجة الكبيرة تفيد ولكن

أبدى حسين الشحات لاعب الأهلي سعادته بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد في مباراة كأس السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.

وقال الشحات في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "بالنسبة لنا كلاعبين كان هناك تركيز على استعادة البطولات التي ضاعت مننا في العام الماضي سواء الدوري أو الكأس أو دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "نريد مصالحة الجماهير. أيا كان المستوى في الملعب كان الضغط علينا لتحقيق الفوز".

وأوضح "نتعامل مع كل المباريات باعتبارها مباريات كؤوس. حتى الآن نفوز فزنا مرتين في الدوري بنتيجة 1-0. صحيح أن الفوز بنتيجة كبيرة يشكل فارقا معنويا ولكن كل ما كنا نبحث عنه في الموسم الماضي هو هدف".

وواصل الشحات "كانت هناك حالة من عدم التوفيق عكس الزمالك الذي كان يفوز ويسجل في أي وقت".

وتابع "وليد سليمان كان معنا طوال الوقت وحتى قبل اعتزاله حين لم يكن يشارك كان يمد اللاعبين بالخبرة الضرورية".

واختتم "أنا معتاد على الأجواء في الملعب هنا ولقد احتفلت فيه عدة مرات أبرزها كأس العالم للأندية (مع نادي العين) وأتمنى أن أكرر ذلك مع الأهلي".

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وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثانية عشر في تاريخه بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات.

سجل ثنائية الأهلي: برونو سافيو وكريم فؤاد.

وعزز الأهلي سجله في كأس السوبر المصري باللقب الثاني عشر له في تاريخه والأول بعدما خسر آخر نسختين.

فيما خسر الزمالك كأس السوبر للمرة السابعة منها 6 أمام الأهلي.

ويبتسم السوبر المصري للأهلي وهو على ملعب هزاع بن زايد، محققا اللقب الثالث من أصل 3 مباريات أقيمت على نفس الملعب بعد نسختي 2015 ضد الزمالك و2016 ضد المصري.

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الأهلي في رحلته بالسوبر في الإمارات خسر على ملعب محمد بن زايد مرتين وكلاهما بركلات الترجيح أمام الزمالك.

وحقق السويسري مارسيل كولر نفس إنجاز ريني فايلر بتحقيق أول لقب له مع الأهلي بكأس السوبر على حساب الزمالك.

ولم يستطع البرتغالي جوسفالدو فيريرا من تحقيق لقب السوبر أمام الأهلي بعد خسر من قبل لقب 2015 على نفس الملعب.