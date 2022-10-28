بيرسي تاو: أفضل ما في الأهلي جمهوره.. وسبب تفضيل السوبر المصري عن الإفريقي

أعرب بيرسي تاو لاعب الأهلي عن سعادته بحصد ثاني بطولاته مع الفريق بعد الفوز من قبل بالسوبر الإفريقي.

بيرسي تاو النادي : الأهلي الأهلي

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الثانية عشر في تاريخه من أصل 19 نسخة أقيمت من قبل.

وقال تاو عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "سعيد جدا بالتتويج باللقب، أمر رائع أن نبدأ الموسم بحصد بطولة".

وأضاف اللاعب الجنوب إفريقي "أتمنى أن نحصد المزيد من الألقاب هذا الموسم".

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وكشف بيرسي تاو "حصدت ثاني ألقابي مع الأهلي بالفعل والأول كان السوبر الإفريقي، ولكن اللقب الحالي خاص بالنسبة لي".

وأوضح تاو "السبب هو الإصابات العديدة التي تعرضنا لها الموسم الماضي".

وبسؤاله عن أفضل ما في الأهلي اختتم تاو تصريحاته "الجماهير، رائعون وقريبون جدا من قلوبنا".

وحقق الأهلي لقب كأس السوبر للمرة الثالثة على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.