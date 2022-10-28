السوبر المصري - في الجول يكشف إصابة فتوح

خرج أحمد فتوح لاعب الزمالك بعد مرور 30 دقيقة في لقاء السوبر المصري أمام الأهلي، ويكشف FilGoal.com سبب خروج ظهير أيسر الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فتوح تعرض للإصابة بكدمة قوية في وجه القدم.

وسيجري فتوح أشعة عقب الوصول إلى القاهرة للتأكد من سلامته.

وعوض خروج فتوح، سيد عبد الله نيمار في أرضية الملعب كأول تغيير لكتيبة جوسفالدو فيريرا.























































































































































وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري موسم 2021/2022 للمرة الثانية عشر في تاريخه بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات.

سجل ثنائية الأهلي: برونو سافيو وكريم فؤاد.

وعزز الأهلي سجله في كأس السوبر المصري باللقب الثاني عشر له في تاريخه والأول بعدما خسر آخر نسختين.

فيما خسر الزمالك كأس السوبر للمرة السابعة منها 6 أمام الأهلي.

ويبتسم السوبر المصري للأهلي وهو على ملعب هزاع بن زايد، محققا اللقب الثالث من أصل 3 مباريات أقيمت على نفس الملعب بعد نسختي 2015 ضد الزمالك و2016 ضد المصري.

الأهلي في رحلته بالسوبر في الإمارات خسر على ملعب محمد بن زايد مرتين وكلاهما بركلات الترجيح أمام الزمالك.

وحقق السويسري مارسيل كولر نفس إنجاز ريني فايلر بتحقيق أول لقب له مع الأهلي بكأس السوبر على حساب الزمالك.

ولم يستطع البرتغالي جوسفالدو فيريرا من تحقيق لقب السوبر أمام الأهلي بعد خسر من قبل لقب 2015 على نفس الملعب.