معلول: تشككوا في الأهلي ولكنه يظل الأول.. والمباريات الكبيرة تصنع اللاعبين

أبدى علي معلول لاعب الأهلي سعادته بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد في مباراة كأس السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.

وقال معلول في تصريحاته لقناة الأهلي: "في الموسمين الماضيين لم نكن في أفضل حالاتنا ولم نتوج بالألقاب المحلية ولكن تعاهدنا على أن يكون هذا الموسم مغايرا".

وأضاف "بدأنا بتتويج مهم للغاية أمام الفريق المنافس".

وأوضح "كما قال محمد الشناوي، الناس تشككوا في النادي الأهلي وإنجازاته ولكن الأهلي رقم واحد في إفريقيا".

وتابع "الجواب أتى اليوم بالتتويج والقادم أفضل بالنسبة للأهلي".

وواصل معلول "المباريات الكبيرة هي التي تصنع اللاعبين ولكن ليس علي معلول فقط بل الفريق بالكامل كان على قلب رجل واحد، من شارك ومن لم يشارك، كان الكل لديه هدف واحد وهو الانتصار".

واختتم "نحن معتادون على تواجد الجماهير بأعداد كبيرة في مثل هذه المناسبات. يجب أن يثقوا أكثر في اللاعبين والفريق الموجود حاليا، مع دعمهم يمكننا أن نصبح أفضل".

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وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثانية عشر في تاريخه بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات.

سجل ثنائية الأهلي: برونو سافيو وكريم فؤاد.

وعزز الأهلي سجله في كأس السوبر المصري باللقب الثاني عشر له في تاريخه والأول بعدما خسر آخر نسختين.

فيما خسر الزمالك كأس السوبر للمرة السابعة منها 6 أمام الأهلي.

ويبتسم السوبر المصري للأهلي وهو على ملعب هزاع بن زايد، محققا اللقب الثالث من أصل 3 مباريات أقيمت على نفس الملعب بعد نسختي 2015 ضد الزمالك و2016 ضد المصري.

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الأهلي في رحلته بالسوبر في الإمارات خسر على ملعب محمد بن زايد مرتين وكلاهما بركلات الترجيح أمام الزمالك.

وحقق السويسري مارسيل كولر نفس إنجاز ريني فايلر بتحقيق أول لقب له مع الأهلي بكأس السوبر على حساب الزمالك.

ولم يستطع البرتغالي جوسفالدو فيريرا من تحقيق لقب السوبر أمام الأهلي بعد خسر من قبل لقب 2015 على نفس الملعب.