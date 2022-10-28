كولر: السوبر مكافأة اللاعبين على جهودهم.. ولم أغير أسلوبي أمام الزمالك

أبدى مارسيل كولر مدرب الأهلي سعادته بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد في مباراة كأس السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.

وقال كولر في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "عملنا كثيرا خلال الأسابيع الستة الماضية، واللاعبين تلقوا المكافأة على جهودهم بهذه النتيجة".

وأضاف "الفوز هو أفضل شيء في الوجود".

وأوضح كولر "في بداية الشوط الثاني ضغط الزمالك بقوة من أجل التعادل. ارتكبنا بعض الأخطاء في التمرير ولكن تداركنا الموقف سريعا وأجرينا التغييرات واستعدنا السيطرة على المباراة".

وتابع "اللعب أمام الجماهير شعور عظيم في أجواء عظيمة. هذه أول مرة نلعب أمام عدد جماهيري مثل ذلك، للأسف ليس في مصر".

وواصل "نشكر الإمارات التي أتاحت لنا ذلك لأن هذه هي متعة كرة القدم، أن نلعب في هذه الأجواء أمام الجماهير".

وبسؤاله عن القادم رد ضاحكا: "مباراة الدوري ضد الداخلية".

وكان كولر قد كرر عدة مرات أنه يركز على المباراة التالية بشكل مستمر، وذلك ردا على الأسئلة التي كانت تأتيه عن مباراة السوبر ضد الزمالك قبل وخلال أول جولتين من الدوري.

وفي تصريحات تالية عبر قناة أون تايم سبورتس قال كولر: "لم أغير طريقة لعبي لأني أحاول دائما فرضها أيا كان المنافس ولكننا درسنا الزمالك جيدا. دائما تركيزي على طريقة لعبنا وليس طريقة لعب المنافس".

وعن كريم فؤاد صاحب الهدف الثاني قال: "دائما أتكلم معه عن كيفية استغلال سرعته وإمكانياته. كان على قدر الحدث ويحاول دائما تنفيذ ما أطلبه منه".

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وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثانية عشر في تاريخه بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات.

سجل ثنائية الأهلي: برونو سافيو وكريم فؤاد.

وعزز الأهلي سجله في كأس السوبر المصري باللقب الثاني عشر له في تاريخه والأول بعدما خسر آخر نسختين.

فيما خسر الزمالك كأس السوبر للمرة السابعة منها 6 أمام الأهلي.

ويبتسم السوبر المصري للأهلي وهو على ملعب هزاع بن زايد، محققا اللقب الثالث من أصل 3 مباريات أقيمت على نفس الملعب بعد نسختي 2015 ضد الزمالك و2016 ضد المصري.

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الأهلي في رحلته بالسوبر في الإمارات خسر على ملعب محمد بن زايد مرتين وكلاهما بركلات الترجيح أمام الزمالك.

وحقق السويسري مارسيل كولر نفس إنجاز ريني فايلر بتحقيق أول لقب له مع الأهلي بكأس السوبر على حساب الزمالك.

ولم يستطع البرتغالي جوسفالدو فيريرا من تحقيق لقب السوبر أمام الأهلي بعد خسر من قبل لقب 2015 على نفس الملعب.