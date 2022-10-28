محمود متولي: كنا في حاجة لنظهر من هو الأهلي.. وهكذا أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 21:41

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد المنستيري - محمود متولي

قال محمود متولي لاعب الأهلي إن ناديه كان في أمس الحاجة للفوز بلقب السوبر لإظهار قيمته وشخصيته.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه اليوم الجمعة عقب فوز على غريمه التقليدي الزمالك في ملعب هزاع بن زايد بهدفين دون رد.

وتحدث محمود متولي لقناة "أبو ظبي الرياضية" عقب المباراة قائلا: "كنا في أتم تركيزنا ألا نستقبل أهدافا وأن نغلق وسط الملعب لأن الزمالك يهاجم من عمق الملعب، فكان لدينا تعليمات بإغلاق تلك المساحة".

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وتابع "لفترات طويلة كنا مستحوذين على الكرة وهذا ساعدنا على فرض سيطرتنا على المباراة، ولدينا العديد من اللاعبين الرجال المميزين في الفريق".

وأكمل متولي "التتويج بلقب السوبر هام وأن نظهر للجميع من هو النادي الأهلي وشخصية النادي الأهلي".

وأتم متولي تصريحاته "كنا نحتاج لفترة راحة طويلة لقد ظللنا لسنتين أو ثلاثة بلا راحة واستغليناها جيدا قبل العودة لبداية الموسم".

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