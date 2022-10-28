سافيو: سجلت أحد أفضل أهدافي.. وتجربة الأهلي رائعة وسبب تركيزي رغم التضحيات

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 21:39

كتب : FilGoal

برونو سافيو - الزمالك والأهلي

أعرب البرازيلي برونو سافيو عن سعادته بتحقيق أول ألقابه بقميص النادي الأهلي بعد الفوز على الزمالك في كأس السوبر لموسم 2021 - 2022.

وافتتح سافيو أهدافه مع الأهلي بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 39 في المباراة التي حسمها الأحمر بهدفين دون مقابل.

وقال سافيو عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "سعيد جدا بهذه التجربة وتواجدي مع الأهلي، هدفي في الزمالك أحد أفضل أهدافي في مسيرتي".

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وكشف سافيو "لم أر ابني منذ ثلاثة أشهر وكان كل تركيزي مع الأهلي لنجاح هذه التجربة".

وشدد اللاعب البرازيلي "الفوز دائما في مباريات الدربي له طابع خاص وسعيد بتلك الأجواء".

وأضاف "الأهلي ناد كبير وسجل بطولاته كبير، هي تجربة فريدة من نوعها ومستمتع بها".

واختتم برونو سافيو تصريحاته "جماهير الأهلي رائعة سواء المتواجدين هنا في ملعب المباراة أو من هم في مصر".

وبات برونو سافيو ثالث لاعب محترف يسجل في تاريخ مباريات السوبر المصري.

وسجل من قبل الثنائي وليد أزارو وجونيور أجايي في مواجهات السوبر من قبل.

ونجح أزارو في التسجيل مع الأهلي في شباك المصري في سوبر 2017- 2018 والذي أقيم في الإمارات.

بينما سجل أجايي في فوز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في سوبر 2018-2019 والذي أقيم على ملعب برج العرب.

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