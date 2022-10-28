أكرم توفيق: توقعت انتصارنا على الزمالك بتلك النتيجة

كشف أكرم توفيق الظهير الأيمن للأهلي عن توقعه الفوز على الزمالك بهدفين دون رد وهي النتيجة التي تحققت في النهاية في كأس السوبر.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه اليوم الجمعة عقب فوز على غريمه التقليدي الزمالك في ملعب هزاع بن زايد بهدفين دون رد.

وتحدث أكرم توفيق لقناة "أبو ظبي الرياضية" عقب المباراة قائلا: "شكر جماهير الأهلي على دعمهم لنا، أخبرت محمود متولي قبل المباراة سنفوز 2-0، وأتمنى أن تكون خير بداية للموسم بالنسبة لنا".

وأضاف "حدثت لنا ظروف الموسم الماضي ولم نتوج بالدوري وكأس مصر وليس معنى ذلك أن نتوقف، بل عملنا ولقب السوبر هو بمثابة بداية لنا، ونقدر ما قدمه الزمالك ونحترم جماهيره".

وأتم أكرم توفيق "قدر أي لاعب في الأهلي أن يقاتل للتتويج بأي لقب وبطولة غالية في وقت صعب جدا لنا وأتمنى أن نتوج بالبطولات المقبلة كذلك".