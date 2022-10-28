أكرم توفيق: توقعت انتصارنا على الزمالك بتلك النتيجة

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 21:37

كتب : FilGoal

أكرم توفيق وإمام عاشور - الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري

كشف أكرم توفيق الظهير الأيمن للأهلي عن توقعه الفوز على الزمالك بهدفين دون رد وهي النتيجة التي تحققت في النهاية في كأس السوبر.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه اليوم الجمعة عقب فوز على غريمه التقليدي الزمالك في ملعب هزاع بن زايد بهدفين دون رد.

وتحدث أكرم توفيق لقناة "أبو ظبي الرياضية" عقب المباراة قائلا: "شكر جماهير الأهلي على دعمهم لنا، أخبرت محمود متولي قبل المباراة سنفوز 2-0، وأتمنى أن تكون خير بداية للموسم بالنسبة لنا".

أخبار متعلقة:
عبد الحفيظ: كنا متعطشين للقب السوبر.. ورسالة لجماهير الأهلي والزمالك ياسر إبراهيم: كنا في أتم تركيزنا لتعويض جماهير الأهلي كريم فؤاد: عيوننا كانت على البطولة فقط.. وهذه أصعب لحظة في المباراة هزاع يبتسم دائما للأحمر.. الأهلي يتوج بلقب السوبر المصري أمام الزمالك

وأضاف "حدثت لنا ظروف الموسم الماضي ولم نتوج بالدوري وكأس مصر وليس معنى ذلك أن نتوقف، بل عملنا ولقب السوبر هو بمثابة بداية لنا، ونقدر ما قدمه الزمالك ونحترم جماهيره".

وأتم أكرم توفيق "قدر أي لاعب في الأهلي أن يقاتل للتتويج بأي لقب وبطولة غالية في وقت صعب جدا لنا وأتمنى أن نتوج بالبطولات المقبلة كذلك".

الأهلي أكرم توفيق السوبر المصري الزمالك
نرشح لكم
طبيب الأهلي يكشف موقف برونو سافيو من المران.. ويجهز جراحة عبد المنعم قبل الجولة الثالثة من فانتازي الدوري المصري.. ترشيحات في الجول لتشكيل فريقك بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز بالسوبر.. والفريق يخوض مرانه مباشرة كلاتنبرج يحلل الجولة الثانية من الدوري: زكريا الوردي استحق الطرد.. وهدف غزل المحلة الملغي "ليلة خاصة جدا".. برونو سافيو يوجه رسالة لـ جمهور الأهلي أسوان يخفض قيمة تذاكر مبارياته ويعلن خطوتين لدعم جماهيره لحضور المباريات مواعيد مباريات اليوم السبت 29-10-2022 والقنوات الناقلة.. ليفربول وبرشلونة والدوري المصري موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: استمرار غياب بنزيمة وعودة ثلاثي الفريق لمواجهة جيرونا 12 دقيقة | الدوري الإسباني
طبيب الأهلي يكشف موقف برونو سافيو من المران.. ويجهز جراحة عبد المنعم 32 دقيقة | الكرة المصرية
الصراع يشتعل.. الوحدات يتعادل مع الفيصلي في دربي الدوري الأردني 38 دقيقة | الوطن العربي
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0) - (0) ليستر.. محاولات مستمرة 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
قبل الجولة الثالثة من فانتازي الدوري المصري.. ترشيحات في الجول لتشكيل فريقك 57 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - غانا.. لم الشمل من أجل الثأر ساعة | قطر 2022
تشكيل مانشستر سيتي – هالاند يغيب لأول مرة.. وألفاريز يقود الهجوم أمام ليستر ساعة | الدوري الإنجليزي
بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز بالسوبر.. والفريق يخوض مرانه مباشرة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس السوبر المصري - موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 3 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس 4 انتهت كأس العالم لكرة يد – الأهلي (28) (36) ماجديبورج.. إلى مباراة المركز الثالث