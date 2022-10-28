كريم فؤاد: عيوننا كانت على البطولة فقط.. وهذه أصعب لحظة في المباراة

أبدى كريم فؤاد لاعب الأهلي سعادته بالتسجيل والفوز على الزمالك بهدفين دون رد في مباراة كأس السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.

وقال فؤاد في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "أدينا بشكل جيد وبذلنا الكثير من الجهد والتعب وحافظنا على تركيزنا إلى آخر ثانية وأكرمنا الله بهذه البطولة".

وأضاف "أصعب لحظة في المباراة كانت بداية الشوط الثاني. الزمالك بدأ جيدا ولكننا كنا رجالا ونجحنا في تخطي حماسهم وأدرنا المباراة كما نريد".

وأوضح "السر في روح اللاعبين والجمهور الذي ملأ الملعب وشجعنا من الدقيقة الأولى للأخيرة".

واختتم "قبل المباراة كنا في قمة تركيزنا وعيوننا على الفوز فقط وعقدنا العزم أن تكون هذه البطولة للنادي الأهلي".

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وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثانية عشر في تاريخه بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات.

سجل ثنائية الأهلي: برونو سافيو وكريم فؤاد.

وعزز الأهلي سجله في كأس السوبر المصري باللقب الثاني عشر له في تاريخه والأول بعدما خسر آخر نسختين.

فيما خسر الزمالك كأس السوبر للمرة السابعة منها 6 أمام الأهلي.

ويبتسم السوبر المصري للأهلي وهو على ملعب هزاع بن زايد، محققا اللقب الثالث من أصل 3 مباريات أقيمت على نفس الملعب بعد نسختي 2015 ضد الزمالك و2016 ضد المصري.

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الأهلي في رحلته بالسوبر في الإمارات خسر على ملعب محمد بن زايد مرتين وكلاهما بركلات الترجيح أمام الزمالك.

وحقق السويسري مارسيل كولر نفس إنجاز ريني فايلر بتحقيق أول لقب له مع الأهلي بكأس السوبر على حساب الزمالك.

ولم يستطع البرتغالي جوسفالدو فيريرا من تحقيق لقب السوبر أمام الأهلي بعد خسر من قبل لقب 2015 على نفس الملعب.