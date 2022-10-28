عبد الحفيظ: كنا متعطشين للقب السوبر.. ورسالة لجماهير الأهلي والزمالك

"كنا في أتم تركيزنا للتتويج باللقب، جمهورنا كان متعطشا للقب" بتلك الكلمات تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عقب تتويج ناديه بلقب كأس السوبر المصري.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه اليوم الجمعة عقب فوز على غريمه التقليدي الزمالك في ملعب هزاع بن زايد بهدفين دون رد.

وتحدث عبد الحفيظ لقناة "أبو ظبي الرياضية" عقب المباراة قائلا: "أغلقنا على أنفسنا وشرفنا الكرة المصرية في الإمارات التي أعتبرها كأنها بلدي الثاني فهي ومصر شيء واحد، وأتحدث هنا على مستوى الأهلي والزمالك".

وأكمل "أعرف أن الفترة الماضية كانت صعبة ولم يكن هناك رسالة موجهة إلينا سوى الفوز بالسوبر، مررنا بموسم غير جيد".

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته موجها رسالة لجماهير القطبين قائلا: "ولكن لكل أهلاوي أو زمالكاوي حضر إلى الملعب أنت شرفت الكرة المصرية هنا ولا يوجد أفضل من ذلك".