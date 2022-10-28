السولية: الجماهير معنا في الأوقات السيئة قبل الجيدة.. وهذا سر الفوز على الزمالك

أبدى عمرو السولية لاعب وسط الأهلي سعادته بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد في مباراة كأس السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة.

وقال السولية في تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية: "الحمد لله على الفوز. أشكر زملائي وجمهور الأهلي الذي ملأ الملعب".

وأضاف "هذا ما اعتدنا عليه من الجماهير، فهم معنا في الأوقات السيئة قبل الجيدة. أهنئهم على الفوز اليوم".

وأوضح "سر الفوز اليوم كان تركيز اللاعبين وتوفيق الله ووجود الجماهير بجوارنا".

واختتم "وجود الجماهير هو أحلى ما في الدنيا. الكرة للجماهير".

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وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثانية عشر في تاريخه بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات.

سجل ثنائية الأهلي: برونو سافيو وكريم فؤاد.

وعزز الأهلي سجله في كأس السوبر المصري باللقب الثاني عشر له في تاريخه والأول بعدما خسر آخر نسختين.

فيما خسر الزمالك كأس السوبر للمرة السابعة منها 6 أمام الأهلي.

ويبتسم السوبر المصري للأهلي وهو على ملعب هزاع بن زايد، محققا اللقب الثالث من أصل 3 مباريات أقيمت على نفس الملعب بعد نسختي 2015 ضد الزمالك و2016 ضد المصري.

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الأهلي في رحلته بالسوبر في الإمارات خسر على ملعب محمد بن زايد مرتين وكلاهما بركلات الترجيح أمام الزمالك.

وحقق السويسري مارسيل كولر نفس إنجاز ريني فايلر بتحقيق أول لقب له مع الأهلي بكأس السوبر على حساب الزمالك.

ولم يستطع البرتغالي جوسفالدو فيريرا من تحقيق لقب السوبر أمام الأهلي بعد خسر من قبل لقب 2015 على نفس الملعب.