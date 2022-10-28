كأس السوبر - كريم فؤاد يفتتح أهدافه مع الأهلي بحسم اللقب

افتتح كريم فؤاد سجل أهدافه مع الأهلي في مباراته رقم 33 منذ انضمامه إلى الأحمر.

وسجل فؤاد هدفا قاتلا في فوز الأهلي على الزمالك في الدقيقة 91 ليفوز الأحمر بهدفين دون مقابل.

وحسم الأهلي لقب الدوري للمرة 12 في تاريخه.

وانضم كريم فؤاد إلى الأهلي قادما من النجوم في سبتمبر 2021.

وخاض كريم فؤاد 33 مباراة مع الفريق منذ انضمامه العام الماضي.

ونجح فؤاد في تسجيل أول أهدافه بقميص الأهلي.

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وشارك كريم فؤاد هذا الموسم في مباراتين فقط في مسابقة الدوري بواقع 44 دقيقة.

وصنع فؤاد هدف فوز الأهلي على الإسماعيلي في افتتاح الموسم الجاري من مسابقة الدوري.

وكان برونو سافيو قد افتتح سجل أهدافه مع الأهلي هو الآخر بالتسجيل في أول مواجهة قمة.