سامي قمصان: السوبر أقل شيء نقدمه لجماهير الأهلي.. سنقاتل على كل البطولات

قال سامي قمصان المدرب العام للأهلي إن تتويج ناديه بلقب السوبر المصري هو أقل هدية يتم تقديمها لجماهير ناديه.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه اليوم الجمعة عقب فوز على غريمه التقليدي الزمالك في ملعب هزاع بن زايد بهدفين دون رد.

وتحدث سامي قمصان لقناة "أبو ظبي الرياضية" قائلا: "السوبر أقل شيء نقدمه لجمهور الأهلي العظيم".

وواصل "عودة الأهلي دائما تكون قوية".

وعن جماهير ناديه قال: "لفترة طويلة كنا نلعب في غيابهم وكنا نفتقدهم دائما".

وأتم قمصان "لكن دائما وجودهم يعطينا دفعة قوية وطالما هم معنا دائما سنحاول إسعادهم دائما، سنقاتل على كل البطولات لأن هذا الطبيعي من الأهلي".