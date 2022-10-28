هزاع يبتسم دائما للأحمر.. الأهلي يتوج بلقب السوبر المصري أمام الزمالك

توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري موسم 2021/2022 للمرة الثانية عشر في تاريخه بالفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات.

سجل ثنائية الأهلي: برونو سافيو وكريم فؤاد.

وعزز الأهلي سجله في كأس السوبر المصري باللقب الثاني عشر له في تاريخه والأول بعدما خسر آخر نسختين.

فيما خسر الزمالك كأس السوبر للمرة السابعة منها 6 أمام الأهلي.

ويبتسم السوبر المصري للأهلي وهو على ملعب هزاع بن زايد، محققا اللقب الثالث من أصل 3 مباريات أقيمت على نفس الملعب بعد نسختي 2015 ضد الزمالك و2016 ضد المصري.

الأهلي في رحلته بالسوبر في الإمارات خسر على ملعب محمد بن زايد مرتين وكلاهما بركلات الترجيح أمام الزمالك.

وحقق السويسري مارسيل كولر نفس إنجاز ريني فايلر بتحقيق أول لقب له مع الأهلي بكأس السوبر على حساب الزمالك.

ولم يستطع البرتغالي جوسفالدو فيريرا من تحقيق لقب السوبر أمام الأهلي بعد خسر من قبل لقب 2015 على نفس الملعب.





















































































































































التشكيل

قاد سيف الدين الجزيري وأحمد سيد "زيزو" هجوم الزمالك، وضم وسط الأبيض كل من زكريا الوردي وإمام عاشور ومحمد أشرف "روقا".

وخرج من قائمة الأبيض سامسون أكينيولا بسبب تعرضه لكدمة ومحمد عبد الشافي.

وبدأ الأهلي بشادي حسين في قلب الهجوم وخلفه الثلاثي طاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر.

فيما خرج كل من حسين الشحات وأيمن أشرف من قائمة المباراة.

وصف المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ بين الفريقين، مع تدخلات شجاعة بين اللاعبين.

وفي الدقيقة الخامسة بدأت تظهر ملامح الخطورة بتمريرة بينية من إمام عاشور نحو زيزو إلى داخل منطقة الجزاء لكن الشناوي كان أسرع في الوصول للكرة.

بعد دقيقة أرسلت كرة طولية في عمق منطقة جزاء الزمالك لكنها تصل في يد عواد وأبعد من شادي حسين.

التسديدة الأولى في اللقاء جاءت عن طريق عمرو السولية من على بُعد 35 ياردة لكنها بعيدة عن المرمى في الدقيقة الثامنة.

بعد 3 دقائق رد الزمالك برأسية جاءت سهلة في يد الشناوي.

البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء كانت من نصيب المغربي زكريا الوردي بعد تدخل قوي على حمدي فتحي في الدقيقة 12.

وتساوى الطرفان بعد دقيقتين مباشرة، بطاقة صفراء جديدة لكن من نصيب حمدي فتحي بسبب جذب إمام عاشور في منتصف الملعب.

في الدقيقة 17 سدد أحمد سيد زيزو كرة سهلة جاءت في منتصف المرمى في يد الشناوي.

بعد دقيقتين مرت رأسية عبد المنعم بعيدة ودون خطورة على عواد بعد ركنية نفذها معلول على القائم القريب في الدقيقة 18.

في الدقيقة 23 توغل أحمد عبد القادر بمجهود فردي وراوغ من الجهة اليسرى وتوغل بمهارة إلى داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية سددها طاهر محمد طاهر لكن كرته علت العارضة.

في الدقيقة 26 سدد حمدي فتحي كرة لم تشكل أي تهديد على عواد

ومن ثم تحصل عبد القادر على بطاقة صفراء بداعي تعمد السقوط داخل منطقة الجزاء للتحصل على ركلة جزاء مع مرور نصف ساعة من بداية اللقاء.

بعدها مباشرة، أجرى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تغييرا اضطراريا بنزول سيد عبد الله بدلا من أحمد فتوح بسبب الإصابة.

واهتزت الشباك لأول مرة في اللقاء في الدقيقة 39 بعد خطأ في التمرير، زكريا الوردي يمرر للدفاع تمريرة قصيرة يستغلها برونو سافيو وراوغ محمد عبد الغني ومن ثم سدد كرة مقوسة على يسار عواد، معلنا الهدف الأول للأهلي.

وأصبح سافيو ثالث لاعب أجنبي يسجل في السوبر المصري عبر تاريخ المسابقة بعد وليد أزارو وجونيور أجايي وكلاهما بقميص الأهلي.

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وتحصل حسام حسن على بطاقة صفراء من على دكة البدلاء بسبب دخوله للاحتفال بهدف فريقه.

كاد عبد القادر أن يسجل هدفا يعزز به تفوق الأهلي لكن تسديدته تصدى لها عواد لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني أجرى فيريرا تغييره الثاني في اللقاء بنزول مصطفى شلبي بدلا من زكريا الوردي.

حاول الزمالك خطف التعادل مباشرة بعد صافرة بداية الشوط الثانية، فأرسل عمر جابر عرضية إلى زيزو لترتد الكرة له مجددا وكاد أن يسدد لكن كرته وجدت أقدام علي معلول في الدقيقة الأولى.

في الدقيقة 49، أرسل طاهر عرضية أرضية لكن عواد أمسك بالكرة قبل أن يصل لها مهاجم الأهلي.

وكاد أن يصنع شلبي في ظهوره الأول بقميص الزمالك في الدقيقة 57 بعرضية لكن تسديدة زيزو غير المُراقب أعلى عارضة الشناوي.

وحاول عمرو السولية مباغتة مرمى عواد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من معلول لكن كرة الأول مرت بجوار القائم بعد مرور ساعة من عمر اللقاء.

وتحصل علي معلول على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على الحكم لعدم العودة لتقنية الفيديو، لتصبح البطاقة الصفراء الرابعة للأهلي.

وفي الدقيقة صوّب أحمد سيد زيزو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بعارضة الأهلي في الدقيقة 63.

نشّط فيريرا فريقه بتغييرين جديدين بنزول شيكابالا وعمرو السيسي عوضا عن سيف الجزيري ومحمد أشرف "روقا" في الدقيقة 65.

فرد مارسيل كولر مدرب الأهلي بتغييرين بنزول محمد شريف بدلا من محمد مجدي "أفشة" بدلا من شادي حسين وأحمد عبد القادر.

في الدقيقة 72 شارك يوسف أسامة نبيه بدلا من حمزة المثلوثي.

هدد الأهلي مرمى عواد مرتين متتاليتين لكن حارس الأبيض كان لهما بالمرصاد، الأولى أخرج عرضية شريف إلى ركنية.

والثانية عرضية إلى سافيو الذي مهد الكرة برأسه إلى محمد شريف لكن عواد كان في الموعد من جديد.

وتألق عواد من جديد بالتصدي لتسديدة قوية من محمد شريف بعد عرضية أرضية من معلول من الجهة اليسرى في الدقيقة 77.

في الدقيقة 81 سقط برونو سافيو متأثرا بإصابة عضلية، فخرج وعوضه كريم فؤاد.

وسدد أحمد سيد زيزو ركلة حرة مباشرة بالقرب من حدود منطقة الجزاء أبعدها الشناوي ببراعة لركنية.

وتلقى السولية بطاقة صفراء بسبب جذب شيكابالا من القميص في الدقيقة 83، وبعد 3 دقائق تحصل الشناوي على إنذار جديد بداعي إهدار الوقت.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع، ومن أفشة يمرر إلى طاهر الذي راوغ ثنائي دفاع الزمالك من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية لم تجد سوى كريم فؤاد الذي سدد في الشباك.

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هدف هو الأول لكريم فؤاد بقميص الأهلي في مباراته رقم 33 في جميع المسابقات.

بعد الهدف شارك بيرسي تاو ومحمد فخري بدلا من عمرو السولية وطاهر محمد طاهر.

وما هي إلا دقائق حتى أعلن الحكم البرتغالي فابيو فيريسيمو صافرة النهائية معلنا تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري.

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