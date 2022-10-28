مؤتمر ميكالي: مستعدون لتخطي إسواتيني.. وهذا ما يحتاج إليه المنتخب الأولمبي

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 20:31

كتب : أحمد الخولي

مؤتمر روجيرو ميكالي

تحدث البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي عن استعداد الفريق لمواجهة إسواتيني في تصفيات أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف قبل لقاء الفريقين في مباراة الإياب في استاد الإسكندرية يوم الأحد المقبل.

وقال ميكالي في المؤتمر الصحفي: "مستعدون لمواجهة إسواتيني بشكل جيد خاصة أن المباراة السابقة لم تكن سهلة".

وأضاف "كنا نسعى لاختيار أفضل تشكيل وكنا نتمنى تسجيل الأهداف، وأهدرنا 3 أهداف محققة".

وأوضح "نتمنى تعويض التعادل السلبى فى لقاء الذهاب وتحقيق الفوز وتخطى منتخب إسواتيني".

وتابع ميكالي "سأعمل على تصحيح الاخطاء وسرعة إنهاء الهجمات وتعديل بسيط فى التشكيل".

وواصل المدرب البرازيلي "أثق فى جميع اللاعبين سواء الذين بدأوا لقاء الذهاب أو الذين شاركوا كبدلاء. أتمنى أن يكونوا في مستواهم الحقيقي وأن ينهوا الهجمات بالشكل المطلوب".

وعما يحتاج إليه المنتخب قال ميكالي: "الفريق يحتاج لارتفاع معدل الانسجام وذلك سيأتي مع الوقت. لقد أمضيت شهرين مع المنتخب وأؤكد أنني أسعى للحصول على ميدالية أولمبية معه".

واختتم "أعمل بكل جهد مع اللاعبين لتطويرهم ولديهم الآن قدرة كبيرة على الاستجابة للخطط وتنفيذ التعليمات والمطلوب منهم. لقد طالبتهم بضرورة التحرر والعمل بكل جد فى الملعب".

وتسعى مصر إلى الصعود إلى النهائيات التي تقام في المغرب وتؤهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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