السوبر المصري - "كابوسكم" و"لا نراكم".. تيفو جماهير الأهلي والزمالك قبل المباراة

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 19:57

كتب : FilGoal

تيفو الأهلي والزمالك في السوبر المصري

بين "كابوسكم" و"لا نراكم" جاء تيفو أو (دخلة) الأهلي والزمالك قبل بداية السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك والأهلي في النسخة الـ 19 من كأس السوبر المصري على ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي.

وقبل بداية اللقاء، رفع جمهور الزمالك لافتة "ها هو كابوسكم" في إشارة إلى القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا".

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في المقابل بعد دقائق رفع جمهور الأهلي لافتة "بالرغم من محاولاتكم البائسة.. سنظل لا نراكم".

واستخدم جمهور الأهلي مع اللافتة صورة تعبر عنها.

ومع دخول لاعبي الفريقين، استخدم جمهور الزمالك شخصية "Moon Knight" أحد شخصيات عالم مارفل السينمائي.

وجاءت برسالة "حارب وفز مجددا، كن مثل فارس القمر".

وكان الزمالك قد حقق لقب السوبر 4 مرات من قبل آخرهم نسخة 2019 - 2020 والتي فاز بها على حساب الأهلي بركلات الترجيح في الإمارات.

ويشارك الزمالك في المباراة بصفته حامل لقب الدوري وكأس مصر عن النسخة السابقة.

السوبر المصري الأهلي الزمالك
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