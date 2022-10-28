كأس السوبر - ثالث محترف يسجل.. سافيو يفتتح أهدافه مع الأهلي في شباك الزمالك

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 19:49

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد المنستيري - برونو سافيو

افتتح البرازيلي برونو سافيو أهدافه مع فريق الأهلي بهدف في شباك الزمالك بمواجهة السوبر المصري.

برونو سافيو

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين في النسخة التاسعة عشر من السوبر المصري.

وسجل الأهلي أول أهداف المباراة في الدقيقة 39 عن طريق برونو سافيو الذي استغل خطأ تمريرة زكريا الوردي.

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ومرر الوردي تمريرة قصيرة إلى دفاع الزمالك وصلت إلى برونو سافيو الذي راوغ محمد عبد الغني وسددها أعلى محمد عواد.

وبات برونو سافيو ثالث لاعب محترف يسجل في تاريخ مباريات السوبر المصري.

وسجل من قبل الثنائي وليد أزارو وجونيور أجايي في مواجهات السوبر من قبل.

ونجح أزارو في التسجيل مع الأهلي في شباك المصري في سوبر 2017- 2018 والذي أقيم في الإمارات.

بينما سجل أجايي في فوز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في سوبر 2018-2019 والذي أقيم على ملعب برج العرب.

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