كأس السوبر - إصابة فتوح في المباراة أمام الأهلي

خرج أحمد فتوح لاعب الزمالك مصابا من مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

وتعرض فتوح للإصابة بدون احتكاك واضح، وظهر اللاعب ممسكا بكاحله ودخل الجهاز الطبي لمعالجته.

لاحقا تم اتخاذ القرار بعدم قدرته على إكمال المباراة، ليغادر الملعب في الدقيقة 30.

وأتى سيد عبد الله بدلا من ظهير الزمالك المصاب.

ولا تزال المباراة جارية على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات العربية المتحدة.

وفاز الزمالك ببطولتي الدوري والكأس لموسم 2020-2021، فيما احتل الأهلي وصافة البطولتين.