كأس السوبر - إصابة فتوح في المباراة أمام الأهلي
الجمعة، 28 أكتوبر 2022 - 19:43
كتب : FilGoal
خرج أحمد فتوح لاعب الزمالك مصابا من مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي.
أحمد فتوح
النادي : الزمالك
وتعرض فتوح للإصابة بدون احتكاك واضح، وظهر اللاعب ممسكا بكاحله ودخل الجهاز الطبي لمعالجته.
لاحقا تم اتخاذ القرار بعدم قدرته على إكمال المباراة، ليغادر الملعب في الدقيقة 30.
وأتى سيد عبد الله بدلا من ظهير الزمالك المصاب.
ولا تزال المباراة جارية على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات العربية المتحدة.
وفاز الزمالك ببطولتي الدوري والكأس لموسم 2020-2021، فيما احتل الأهلي وصافة البطولتين.
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