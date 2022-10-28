آس: دي خيا خارج كأس العالم.. قائمة إسبانيا المبدئية "سرية" بأمر إنريكي

وقع لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا على القائمة المبدئية المكونة من 55 لاعبا التي سيرسلها الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، وسيتم اختيار القائمة النهائية (26 لاعبا) من بين هذه الأسماء.

جاء ذلك بحسب صحيفة "آس" الإسبانية التي كشفت عن بعض عناصر القائمة، وأبرزها حراس المرمى، حيث خرج دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد من القائمة نهائيا.

واختار إنريكي 5 حراس بصورة مبدئية، رغم أنه شبه مستقر على هوية الثلاثي الذي سيذهب معه إلى قطر.

هذا الثلاثي هو أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) وروبرت سانشيز (برايتون) ودافيد رايا (برينتفورد)، بينما تضم القائمة أيضا كيبا أريزابالاجا (تشيلسي) ودافيد سوريا (خيتافي).

ويتواجد أليخاندرو بالدي ظهير برشلونة في القائمة المبدئية، إلا أنه يظل وراء زميله جوردي ألبا وخوسيه جايا ظهير فالنسيا.

ويتواجد أنسو فاتي جناح برشلونة وميكيل أويارزابال جناح ريال سوسييداد الثنائي الذي لا يزال محل شك في القائمة النهائية، خصوصا الأخير الذي لا يزال مصابا.

أيضا يتواجد نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو وثنائي ريال بيتيس بورخا إجلسياس وسيرخيو كاناليس.

ويتواجد أيضا سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان، رغم شكوك كبيرة حول تواجده في القائمة النهائية التي سيعلنها إنريكي في الحادي عشر من نوفمبر، وهو ما ينطبق على إياجو أسباس مهاجم سيلتا فيجو.

وبناء على طلب إنريكي، لن يتم نشر القائمة المبدئية للعلن، على عكس عدة منتخبات أعلنتها مؤخرا.

ويخوض منتخب إسبانيا مباراته الأولى في كأس العالم ضد كوستاريكا يوم 23 نوفمبر، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم ألمانيا واليابان أيضا.